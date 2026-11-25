Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 24 ноября вместе с жителями проверил новую детскую площадку у дома №12 на улице Маршала Бирюзова в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игровой городок площадью 300 квадратных метров установили в 2026 году по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Раньше здесь скапливались лужи, а старые конструкции из металлических труб и арматуры были небезопасны для детей.

На площадке разместили игровой комплекс с горками, карусель, качели и песочный дворик. Для взрослых установили лавочки, уличные тренажеры и парковые качели с навесом. Подрядчик также оборудовал небольшой гимнастический комплекс и смонтировал освещение.

«Для безопасности детей поручил оснастить площадку камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион»», — сообщил Андрей Иванов.

На 2027 год намечено обустройство аналогичного пространства у соседнего дома №26. По словам главы округа, там можно создать полноценную спортивную площадку для ребят постарше и взрослых. Профильные службы сейчас прорабатывают этот вопрос.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.