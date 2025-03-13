Андрей Голубев провел финальный отчет перед жителями городского округа Кашира

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев в финальном 50-м по счету отчете рассказал о результатах работы в 2024 году и планах на 2025-й. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Парламентарий подробно рассказал о законотворческой деятельности в стенах Московской областной думы, законопроектах, направленных на социальную поддержку жителей нашего региона, а также о развитии здравоохранения, образования, культуры, спорта, формирования комфортной городской среды и исполнении наказов, включенных в народную программу «Единой России».

По словам Голубева, в 2024 году в рамках реализации госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» приобретено 30 единиц медицинского оборудования на 69 миллионов рублей.

«В 2025 году капитально отремонтируют ФАП в деревне Каменка, проведут ремонт гинекологического отделения в микрорайоне Ожерелье и взрослого поликлинического отделения в Кашире-1. Также в рамках реализации исполнения наказов избирателей в 2024 году, на средства из моего депутатского фонда, в гинекологическое отделение был закуплен и уже успешно работает гистерорезектоскоп. В 2025 году планируется дополнительно закупить медицинское оборудование на сумму более 1 миллиона рублей», — рассказал Голубев.

Кроме этого, парламентарий отметил, что в прошедшем году были капитально отремонтированы детский сад № 11 и школа № 10 в микрорайоне Ожерелье. Начался капитальный ремонт учебно-производственных мастерских колледжа «Московия».

«Началось исполнение наказов многих Каширян — строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на станции Кашира. Сдать объект планируется в 2026 году. Также, на стадии завершения находится строительство нового здания ОВД в Кашире-3, прямо напротив построенного ранее по областной программе здания подстанции „Скорой помощи“. В текущем году отремонтируют СДК „Барабаново“, — прокомментировал депутат Мособлдумы.

В ходе отчета он сообщил о том, что в исторической части города уже проведено комплексное благоустройство улицы Советская, набережной реки Оки. Реализуется финальная часть работ по благоустройству участка главной улицы Каширы-1 до набережной, вместе со сквером Пушкина и Летним садом. Заметно преобразились пешеходные зоны, а городской парк стал точкой притяжения жителей всех возрастов.

«В рамках реализации проектов Инициативного бюджетирования, благодаря активным предложениям и поддержке жителей, мы смогли развить материально-техническую базу наших муниципальных учреждений. В 2024 году были исполнены 15 наказов земляков на 4,4 миллиона рублей. В 2025 году запланирована реализация еще 20 проектов на сумму 8 миллионов рублей», — заявил Голубев.

В 2024 году, вместе с депутатами от фракции «Единая Россия» местного совета Депутатов Андрей Голубев провел 14 приемов жителей. Лично рассмотрел более 80 вопросов. Оказал адресную материальную помощь более 30 жителям городского округа Кашира, попавшим в трудную жизненную ситуацию на 650 тысяч рублей.

Отдельно депутат Московской областной Думы остановился на мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«В прошлом году лично направил 1500 кг гуманитарной помощи в зону СВО, на освобожденные территории и беженцам. Оказал материальную помощь семьям наших защитников, более чем на 1 миллион рублей. Впереди много работы, но совместные усилия обязательно приведут к успеху», — сказал в заключение отчета Голубев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.