Андрей Булгаков поздравил жителей Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина с Новым годом

В Новом году глава городского округа Щелково подвел итоги прошедшего года. Преобразования коснулись всех сфер без исключения: капитальные и текущие ремонты школ и детских садов, новые стадионы; развитие спорта, культуры и благоустройства; масштабные проекты в ЖКХ и дорожном хозяйстве; расселение аварийного жилья; усиление системы безопасности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«2026 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом единства народов России. Новый год — теплый и душевный семейный праздник. Я желаю каждому исполнения всех самых заветных желаний, здоровья, добра, искренних улыбок и успехов во всем», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Также глава муниципалитета поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в развитие и благополучие Щелкова. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес героев, которые приближают победу и тех, кто уже трудится в муниципальной команде, вернувшись домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.