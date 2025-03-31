Андрей Белянин представил книгу «Приправляя драйвом»

20 марта в Москве состоялась презентация новой книги основателя бренда Tamaki Андрея Белянина — «Приправляя драйвом». На мероприятии собрались предприниматели, стартаперы и представители делового сообщества, чтобы обсудить не кулинарные тренды, а эффективные стратегии развития бизнеса.

Андрей Белянин поделился собственным опытом создания и продвижения Tamaki, уделив особое внимание практическим решениям, которые помогли бренду закрепиться на рынке. Некоторые разделы книги появились благодаря его взаимодействию с государственными программами. Сотрудничество с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также поддержка Российского экспортного центра (РЭЦ) позволили компании выйти на международный уровень. Участие в национальном проекте способствовало росту производительности и внедрению улучшений, которые принесли годовой экономический эффект в 96 млн рублей. Именно об этом и многом другом автор рассказал в своем произведении.

«Эта книга — не сборник теорий, а дорожная карта с реальными кейсами, ошибками и победами. Здесь нет волшебных рецептов, только честные истории о том, как совмещать амбиции с рациональностью», — подчеркнул Андрей Белянин.

Гостей ждала насыщенная программа: эксперты в области предпринимательства и маркетинга разобрали ключевые идеи книги. Особый колорит мероприятию придали тематические активности от команды Tamaki. Например, бармен-шоу с коктейлями на основе фирменных соусов бренда стало метафорой «смешения» креатива и аналитики — одного из принципов, описанных в книге.

Интерактив с гостями оказался таким же технологичным, как и продукция Tamaki. Благодаря искусственному интеллекту каждый участник смог почувствовать себя писателем: на основе заполненных анкет для гостей сгенерировали персональные обложки для будущих книг!

На фуршете подавали блюда, названия которых отсылали к главам издания. Это стало отражением философии автора как руководителя — соединять неочевидное, чтобы достигать результата.

Завершился вечер неформальным общением: после музыкального флешмоба Андрей Белянин провел автограф-сессию, пообщавшись лично с каждым гостем. Участники отмечали практическую пользу книги и простой язык, который превращает сложные бизнес-процессы в понятные алгоритмы.

Презентация подтвердила: «Приправляя драйвом» — это полезный инструмент для тех, кто хочет построить бизнес с нуля или вывести его на новый уровень. Андрей Белянин поблагодарил гостей за активное участие и напомнил: главный секрет успеха — это драйв!