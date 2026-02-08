АНБ отследило странный разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

Американские спецслужбы якобы заметили «необычный» диалог между приближенным к американскому президенту Дональду Трампу и собеседником, который связан с разведкой зарубежного государства. Руководитель нацразведки Тулси Габбард, предположительно, решила оставить инцидент в тайне, рассказал Guardian юрист анонимного информатора, которому известно о случившемся, сообщает РИА Новости .

Секретное коммюнике, вызвавшее резонанс в Вашингтоне на прошлой неделе, передали директору национальной разведки Тулси Габбард. Однако она не разрешила распространять данные дальше. Габбард отправила бумажную копию разведывательной информации руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.

Агентство национальной безопасности получило задачу не выкладывать разведывательный доклад. Габбард поручила отправить засекреченные сведения в ее офис. Отчет держали в секрете, хоть информатор и настаивал на раскрытии информации для комитетов конгресса по разведке.

В офисе Габбард отвергли обвинения. Там подчеркнули, что такие заявления политически мотивированные и необоснованные.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.