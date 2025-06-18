Анатолий Попов: соцпредприниматели могут пройти цифровую трансформацию под кураторством Сбера

Более половины предпринимателей страны работают со Сбером. Среди 3,4миллионов бизнес-клиентов 200 тысяч — социальные. Те, кто хочет развивать среду региона, где они работают, помогать ближним, давать работу уязвимымгруппам населения. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на сессии «Роль социального бизнеса в экономике страны».

Сбер смотрит на социальное предпринимательство как на следующий эволюционный этап построения ответственного бизнеса. И одна из задач —помочь людям вести этот бизнес эффективно. Так, на базе SberCRM создано решение, которое помогает разобраться в источниках получаемой выручки. Это непростое дело, поскольку многие социальные предприниматели получают гранты и должны за них отчитываться. Вторая задача — организация комьюнити социальных предпринимателей, точек обмена опытом. В Сбере запущен проект «Одним сердцем», который объединяет предпринимателей с внутренним зовом помогать другим людям.

«Мы изучили потребности социальных предпринимателей. 68% готовы обучаться, искать наставников. 41% нуждаются в консультационной поддержке. 21% испытывают недостаток опыта. 87% отметили необходимость нефинансовой поддержки. Наша задача — помочь ответить на эти вызовы. В прошлом году мы запустили конкурс ″Лидеры социальной индустрии″, проект ″Колибри″, который помогает социальным предпринимателям пройти цифровую трансформацию. У нас было 180 заявок. 10 предпринимателей вышли в финал и прошли обучение в СберУниверситете по программе „Цифровая трансформация“. А три победителя проходят сейчас цифровую трансформацию под кураторством экспертов Сбера. В третьем квартале этого года запустим набор на новую программу. С ней обучение и поддержку получит еще большее число предпринимателей. Работа с социальными предпринимателями заряжает новыми смыслами и нашу команду. Мы понимаем, что не просто обслуживаем клиентов, а несем значимую социальную роль в обществе. Эта миссия помогает с улыбкой приходить на работу и творчески подходить к своим обязанностям», — поделился Анатолий Попов.

Сессию модерировал Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций. В ней приняли участие вице-губернатор ХМАО-Югры Сергей Афанасьев, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов, генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня, социальные предприниматели.