Анатолий Гарбузов: «Мы продолжим укреплять свое технологическое лидерство»

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал в интервью РИАМО о развитии промышленных предприятий в столице, подготовке инженерных кадров и о том, в каких странах больше всего любят российские товары.

— Анатолий Михайлович, Москва ставит перед собой цель — стать лидером в технологиях. Расскажите, как она реализуется, как власти столицы способствуют созданию промышленных объектов в городе?

— Москва — это крупный промышленный центр России. Тут сосредоточено более 4,5 тысяч промышленных предприятий абсолютно разных отраслей промышленности, начиная от тех, которые обеспечивают качество жизни москвичей каждый день и заканчивая высокотехнологичными отраслями. Фармацевтика, безусловно, микроэлектроника, фотоника, электроавтомобилестроение, беспилотные авиационные системы — это действительно то, на чем мы делаем большой акцент.

Отмечу, что меры поддержки, которые сейчас есть в городе, полностью покрывают весь спрос и весь объем задач, которые стоят перед промышленностью. Вместе с тем, важно, что мы эти меры поддержки научились правильно комбинировать и обеспечивать такую синергию с учетом финансовой модели проекта.

Кроме того, власти Москвы поддерживают строительство новых заводов через программу МаИП (масштабные инвестиционные проекты, ред.). По ней инвесторы получают землю за 1 рубль в год и могут сразу начинать проектирование — участки уже обеспечены всей необходимой документацией. Благодаря программе, на новых предприятиях появится около 60 тысяч новых рабочих мест, площадь промышленной застройки составит порядка 4 млн кв. метров.

В рамках проекта МПТ (программа стимулирования создания мест приложения труда, ред.) в столице создаются промтехнопарки, фабрики, заводы и производственные комплексы, в создание которых инвесторы вложат более 260 миллиардов рублей. Уже введены в эксплуатацию первые 5 объектов промышленного назначения.

— Как развиваются в столице самые перспективные отрасли?

— Перспективные отрасли, которые дают высокую добавленную стоимость, это, безусловно, фармацевтика, космическая отрасль, биомедицина, мы видим, что микроэлектроника у нас развивается очень динамично. При этом нашу продукцию отличает качество и доступная цена, что делает нас конкурентоспособными перед зарубежными компаниями.

Если обратиться к цифрам, то, например, в 2024 году выручка предприятий сферы радиоэлектроники составила порядка 959 млрд рублей (на 14,4% больше 2023-го). В космической отрасли в 2024 году отгрузки выросли на 11,7% — до 214,4 млрд рублей, инвестиции превысили 9 млрд.

Фармацевтика — отдельная гордость. Выручка отрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза — до 154 млрд рублей. В ОЭЗ работает фармацевтический кластер из 14 компаний, восемь из них уже производят 134 лекарств по международным непатентованным наименованиям, включая 49 ранее не выпускавшихся в России.

Конечно, нам необходимо стремиться к лучшим аналогам мировым и развивать микроэлектронику, в том числе для искусственного интеллекта. Для этого требуются кадры, дополнительное усиления в области нашего научного и инженерного состава.

— Что касается кадров — как их готовят для московской промышленности и какие есть городские программы для обучения работников высокотехнологичных предприятий?

— В Москве работает огромное количество вузов, которые готовят инженерные кадры. Более того, на выпускников наших вузов стоит очередь из работодателей и не только российских, но и зарубежных компаний. Но наши кадры мы, конечно, никому не отдадим и вместе будем создавать классную промышленную инфраструктуру.

Мы создаем новые современные площадки, транспортную доступность, возможность получать различные льготы и меры поддержки, возможность развиваться в лучшем городе Земли и быть полезным своей стране. Кроме этого, мы в этом году начали сотрудничество с Университетом будущих технологий в сфере развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Это позволит ускорить развитие этого направления и привлечь больше талантливых кадров в высокотехнологичные отрасли промышленности.

Занимаемся и ранней профориентацией, например, в рамках проекта «Открой#Моспром» дети и родители посещают экскурсии по действующих промышленным предприятиям столицы. Проект «Инженерный класс в московской школе» позволяет проводить практические занятия и знакомить школьников с современными производственными технологиями. Работает уникальная школа «Сколка», заключены соглашения между ОЭЗ и ведущими московскими вузами — очень много делаем для формирования инженерного кадрового резерва.

— Продукцию мало продавать на внутреннем рынке. Как наши компании выходят на экспортные рынки? Какая продукция московских предприятий востребована и в каких странах?

— Безусловно, наша продукция популярна в дружественных странах — СНГ, Китае, странах Азии, Индии. И это не просто продукция, а настоящее качество и имя. Допустим, на московском предприятии выпускается шоколадка «Аленка» и она является настоящим мировым брендом. Никакие санкции и ограничения не способны это изменить, ее будут завозить через третьи страны, потому что это стандарт качества, это настоящий шоколад, это бренд. Куда бы мы ни приезжали, везде видим, что наши зарубежные партнеры любят этот шоколад и вообще пищевая отрасль Москвы в этом плане чувствует себя очень хорошо, потому что это качество продуктов, которое используется на московских предприятиях, действительно ценится зарубежом.

Что касается микроэлектроники и фармацевтики, то тут мы работаем на внутренний спрос. Но мы стремимся выходить на экспортный рынок и, благодаря офсетным контрактам, различным мерам поддержки, льготным инвестиционным кредитам, наши предприятия развиваются, вкладывают все больше средств в научно-исследовательский опыт, в конструкторские разработки, создают технологическую базу для того, чтобы создавать продукт, конкурентный мировым аналогам.

Добавлю, что при поддержке города столичные компании активно развивают свое производство и экспортируют высокотехнологичные товары, которые завоевывают доверие покупателей в самых разных странах.

Помощь столичным промышленникам при выходе на международные рынки оказывает Центр «Моспром». Специалисты центра оказывают всестороннюю поддержку производителям высокотехнологичной продукции на всех этапах их внешнеэкономической деятельности.

— Расскажите, пожалуйста, о работе на ПМЭФ-2025 и поделитесь ближайшими планами департамента.

— Форум в этом году превзошел все ожидания — очень высокотехнологичные стенды и высокотехнологичные продукты на них. Мы видим, что действительно форум является главной ключевой площадкой для дискуссии об инвестициях промышленности о градостроительстве. Он дает большие возможности для нас всех — обсуждать и вырабатывать решения.

Мое главное наблюдение из работы нынешнего форума — он стал более конкретным. То есть на площадках не просто проходят обсуждения, а на каждой сессии все договариваются о том, что они конкретно будут делать и когда, то есть берут на себя обязательства, а значит их выполнят. Это важно.

По планам департамента мэром Москвы утверждена стратегия развития промышленности до 2030 года. Мы видим приоритетные отрасли, на которых нужно сосредоточиться и оказывать этим предприятиям поддержку. Перед нами амбициозные задачи по достижению поставленных целей, по росту количества высокооплачиваемых рабочих мест.

Продолжим укреплять технологическое лидерство. К 2030 году планируем построить 5,6 млн кв. м. инфраструктуры, а до конца этого года достроим крупнейший завод тяговых батарей, производственные комплексы и объекты частных инвесторов.