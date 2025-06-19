Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники

Радиоэлектроника — одна из системообразующих отраслей в структуре московской промышленности. В городе действует более 870 предприятий с общим штатом свыше 138 тыс. человек, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва уверенно сохраняет лидерство в этой сфере, объединяя науку, производство и инновации, что делает город драйвером технологического развития России», — заявил Гарбузов на полях ПМЭФ-2025.

Он подчеркнул, что в прошлом году доход компаний, работающих в сфере радиоэлектроники, увеличился на 14,4% по сравнению с показателями 2023 года и достиг примерно 959 млрд рублей. Также объем инвестиций в данную отрасль вырос вдвое и составил более 118,5 млрд рублей.

Столичные компании производят оборудование для телекоммуникаций, интегральные схемы, устройства для контроля радиации, навигационные системы и многое другое. Предприятия способствуют укреплению технологической независимости страны и разрабатывают современные высокотехнологичные решения, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики.

Так, компания «АТБ Электроника», которая занимается разработкой, производством и поставкой электронных устройств для различных отраслей промышленности, предлагает широкий спектр услуг по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий. В спектр услуг компании входят проектирование печатных плат и корпусных решений, а также сборка и тестирование готовой продукции.

Столичное предприятие «Резонит» специализируется на производстве печатных плат. Они являются основой для создания электронных устройств и служат для объединения различных электронных компонентов в единую систему.

Продукция компании находит применение в различных сферах, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, производство светодиодной техники, а также в потребительской и промышленной электронике. Ежегодно на заводах компании выпускается около 5,5 млн кв. дм печатных плат.

Кроме того, научно-производственное предприятие «Доза» выпускает оборудование для радиационного контроля: дозиметры, радиометры, спектрометры, системы мониторинга и аварийной сигнализации, а также приборы для контроля медицинской техники. Клиенты — предприятия атомной энергетики, НИИ, судостроительные заводы и другие организации.