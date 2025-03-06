Анастасия Рынгач из Егорьевска стала участницей проекта «Голос»

В 13-м сезоне телевизионного проекта «Голос» принимает участие вокалистка из подмосковного Егорьевска, основательница студии «RyVoc» Анастасия Рынгач. За этим проектом девушка следит давно, знает участников и победителей многих сезонов. Принять участие сама, как отмечает Анастасия, боялась даже мечтать. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внимание привлекло число 13. «Моё любимое число. Видимо, не зря», — смеется Анастасия Рынгач.

Присланную впервые анкету отобрали, и девушку пригласили на очный кастинг в Останкино. Необходимо было приготовить 5-10 произведений на русском и иностранном языке. За помощью в подготовке Анастасия обратилась к преподавателю по фортепиано Егорьевской детской музыкальной школы Ольге Власовой.

«Мы с ней столько конкурсов объездили, когда я училась в музыкальной школе у нашей дорогой Елены Владимировны Никифоровой. Это было так здорово — воссоединиться снова для покорения новой вершины», — делится Анастасия.

На проект в этом году подали около 3 тыс. анкет, около 600 человек отобрали для прослушивания, а до съемок дошли всего 75. В их числе оказалась и егорьевская певица. В качестве произведения она выбрала романс Сергея Рахманинова «Здесь хорошо». Анастасии Рынгач повезло — аккомпанировала ей также Ольга Власова.

«Мы с Ольгой Вячеславовной очень любим С. В. Рахманинова. Здорово, что музыкальные продюсеры оказались того же мнения. Утвердили данный романс сразу же. Практически все участники шоу поют с оркестром „Фонограф“, но нам с Ольгой Вячеславовной вновь улыбнулась удача, и она была за роялем! Я была счастлива!» — рассказывает Анастасия Рынгач.

Участница проекта «Голос» отметила, что обстановка внутри царит семейная. Люди, работающие над проектом, от визажистов до режиссеров, по словам Анастасии, «горят» этим проектом и делают всё, чтобы участники чувствовали себя комфортно и уверенно. Анастасия Рынгач прошла слепые прослушивания и попала в команду к Антону Беляеву.

«Уже на собрании с Юрием Аксютой мы поняли, что будет не просто интересно, что будет захватывающе, что это останется навсегда в памяти каждого участника, независимо от того, насколько он продвинется в данном проекте. Особенно запомнилось знакомство с моим наставником. Я запомнила его ещё участником шоу „Голос“, он мне тогда показался очень самобытным и интересным исполнителем. А теперь он наставник шоу. Работать с ним очень интересно! Я слежу за его творчеством, поэтому выбор для меня был очевиден. Я счастлива быть в его команде», — делится певица.

На площадке пришлось многое преодолеть. Самой трудной для девушки оказалась работа с микрофоном — петь академическим вокалом Анастасия училась в естественной среде и с живой акустикой. Но тренировка и работа над собой дали свои плоды.

В Егорьевской детской музыкальной школе поздравили Анастасию с участием в проекте. Здесь «поющую» девочку заметили в 11 лет. Настя участвовала в конкурсах разного уровня, а по окончании школы поступила в Академическое музыкальное училище при Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского на вокальное отделение к солистке Большого театра, заслуженной артистке России Галине Чернобе. Анастасия выступала на сцене музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сцене колонного зала Дома Союзов, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и др. Сейчас девушка преподает в собственной вокальной студии, даря взрослым возможность научиться музыкальному искусству.

Самое важное для Анастасии Рынгач — донести суть произведения и коснуться сердца, души и мысли каждого зрителя в зале.

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