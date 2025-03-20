Аналог YouTube и TikTok закроют в России
МТС закрывает видеохостинг Nuum, считавшийся конкурентом YouTube и TikTok
Видеохостинг Nuum, который компания МТС создала в конце 2023 года, планируют закрыть 1 июня. Технологическая инфраструктура площадки будет отдана рекламному отделу фирмы, сообщает РБК со ссылкой на представителя оператора.
Инфраструктуру собираются использовать для организации сети видеобаннеров. Они в дальнейшем будут применяться для электронной коммерции.
«Движок» Nuum планируют использовать для рекламы товаров на маркетплейсах. Коммерческие видео будут появляться в таких же форматах, как «сторис» и «рилз».
Ранее сообщалось, что, помимо YouTube, российские авторы могут публиковать видео на RuTube, «Дзен Видео», VK Видео, Telegram и «Платформе».