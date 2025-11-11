Анализ и внимание: как не поддаваться на шантаж ребенка в магазине

Кандидат психологических наук, специалист сервиса «Актион Образование» Александра Фокина заявила, что спонтанные покупки, которые дети часто выпрашивают у родителей в магазинах, часто продиктованы не осознанным решением взрослого, а усталостью или чувством вины, сообщает kp.ru .

«Чаще всего основа этих ситуаций — впечатление непрерывного потока покупок, который все равно ничтожно мал по сравнению со всем доступным ассортиментом. Проанализируйте, почему и для чего вы пошли у ребенка на поводу вот в этот конкретный раз и купили то, что он сильно выпрашивал», — сказала эксперт.

По ее словам, понимание собственных побуждений позволяет избежать манипуляций в дальнейшем. Углублять взаимоотношения с ребенком следует не посредством материальных вещей, а путем общих развлечений, задушевных бесед и уделения внимания. Подобные подходы способствуют зарождению сплоченности и уверенности внутри семьи.

Психолог посоветовала разрабатывать уникальные семейные обычаи, связанные с торжествами, признавая успехи ребенка и проводя досуг вместе, будь то прогулки, игры или общие увеселительные мероприятия.

