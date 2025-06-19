Анализ 50 млрд чеков показал рост цен на атрибуты для выпускного бала

Подготовка к школьному выпускному в 2025 году потребует от родителей значительных расходов. Согласно анализу 50 миллиардов кассовых чеков, проведенному платформой Такском, базовый набор выпускника существенно подорожал по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости .

Для мальчиков полный комплект одежды, включающий костюм за 6213 рублей, туфли за 4120 рублей, рубашку за 2117 рублей и аксессуары (галстук или бабочку) за 1100-1300 рублей, обойдется в среднем в 13787 рублей.

Девочкам подготовка к празднику будет стоить около 6724 рублей — платье оценивается в 2872 рубля, а туфли в 3851 рубль.

Особый интерес представляет подорожавшая на 14% лента выпускника, цена которой достигла 135 рублей.

Эти цифры подтверждают общую тенденцию роста расходов на выпускные мероприятия, где многие семьи готовы тратить более 30 тысяч рублей с учетом не только одежды, но и организации праздника, фотосессий и подарков.

Социологи подчеркивают, что, несмотря на удорожание, выпускной остается важным событием, на котором семьи стараются не экономить, хотя и вынуждены искать разумный баланс между пышностью празднования и финансовыми возможностями.