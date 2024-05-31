Аналитики выявили самые «душистые» регионы России

Аналитики проанализировали продажи парфюмерии в январе–апреле текущего года и выяснили в каких регионах РФ, душатся больше всего, передает пресс-служба Национальной системы маркировки и прослеживаний «Честный знак».

Чаще всего парфюмерию покупали жители Свердловской области. Среднемесячное потребление на 1 тыс. жителей региона с января по апрель этого года составило порядка 155 флаконов.

Затем в списке числятся: Москва — 129 флаконов, Московская область — 120 флаконов, Смоленская область — 90 флаконов, а также Санкт-Петербург — 51 флакон.

Помимо этого, в топ-10 по продажам парфюма вошли: Камчатский край (50 шт.), Новосибирская область (49 шт.), Краснодарский край (48 шт.) Магаданская область (47 шт.) и Мурманская область (47 шт.).

Отмечается, что коме регионов Северо-Кавказского федерального округа выше всех в рейтинге оказался Ставропольский край (32 шт.; 38 место по РФ).

Всего с начала года россияне потратили на парфюм свыше 50,4 млрд рублей, а средняя цена розничной покупки составила 2 273 рубля за флакон (прирост за год на 13%). В абсолютных значениях розничные продажи парфюмерии в стране выросли за год на 17%.