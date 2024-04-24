Аналитики выяснили популярные приложения среди автолюбителей на трассе М‑12

Весной этого года по новой автомагистрали М‑12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в начале года. Наиболее популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опередивший по объему трафика и числу пользователей даже картографические сервисы и мессенджеры, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенной статистики.

В пути путешественники предпочитают смотреть видео и спортивные трансляции, пользоваться онлайн‑кинотеатрами и картографическими сервисами.

Кино и сериалы автолюбители смотрят в основном на отрезке магистрали во Владимирской области, а вот в Нижнем Новгороде и Татарстане весомые объемы трафика уходят на мессенджеры. Однако больше всего данных любители интернета прокачивают в подмосковном сегменте трассы.

«Новая автотрасса — важная транспортная артерия сразу для нескольких регионов страны. В этом году мы завершили здесь строительство сети — теперь на всем участке от Москвы до Владимирской области водителям и их пассажирам доступен мобильный интернет с максимальной скоростью. Таких показателей удалось достичь за счет технологии агрегации частот (3CA), которая не только увеличивает максимально допустимую скорость интернета, но и обеспечивает запас емкости на обслуживающих автотрассу базовых станциях», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

Скоростная автотрасса М‑12 «Восток», протяженностью более 800 км — лишь часть будущей трассы «Россия» от Санкт‑Петербурга до Владивостока. На сегодняшний день она проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.