Аналитик Ульянов предупредил о мошенниках с цветами к 8 Марта

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о росте мошенничества с доставкой цветов перед 8 Марта. Злоумышленники выдают себя за курьеров и выманивают коды из СМС, сообщает Общественная Служба Новостей .

В преддверии 8 Марта растет спрос на доставку цветов, чем пользуются мошенники. Они создают фейковые сайты и приложения с «выгодными» предложениями, размещают поддельные отзывы и предлагают скидки, чтобы получить платежные данные покупателей.

В группе риска также получатели букетов. Аферисты звонят под видом курьеров, просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или скачать приложение якобы для подтверждения доставки. Таким образом они получают доступ к банковским операциям или аккаунтам, включая «Госуслуги» и электронную почту.

«В случае если появляются отклонения от стандартного сценария, когда позвонили, вручили и уехали — это уже тревожный звоночек», — пояснил Ульянов.

Эксперт подчеркнул, что службы доставки не требуют у получателя коды подтверждения. Если звонящий настаивает на передаче данных или пугает штрафами, речь с высокой вероятностью идет о мошенничестве. Специалист посоветовал не сообщать коды из СМС и ограничивать передачу личной информации.

