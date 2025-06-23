Аналитик предупредил о новых схемах мошенников с оплатой картой

«Современные платежные системы защищены многофакторной аутентификацией: для подтверждения платежа требуется отпечаток пальца, сканирование лица или ввод PIN-кода. Однако злоумышленники пытаются обойти эти механизмы с помощью социальной инженерии или поддельных биометрических данных. Один из распространенных сценариев — кража данных карты через поддельные POS-терминалы», — рассказал Силаев.

По его словам, в общественных местах могут быть установлены устройства, внешне неотличимые от настоящих платежных терминалов, но фактически предназначенные для хищения данных при касании картой. Если говорить о применении нейросетей для создания поддельных голосовых записей или изображений, то технически это осуществимо, однако современные биометрические системы имеют встроенную защиту от подобных атак. К примеру, Apple Face ID проверяет не только фотометрию лица, но и его трехмерную структуру, а также реагирует на движение глаз. Тем не менее известны случаи, когда мошенники использовали 3D-маски или высококачественные видеозаписи для взлома систем идентификации.

Еще один распространенный метод — фишинговые звонки с имитацией голоса знакомого, добавил эксперт. Преступники могут задействовать нейросети, чтобы воспроизвести голос родственника и под предлогом срочной помощи запросить перевод денег. В подобных ситуациях необходимо дополнительно уточнять информацию через другие средства связи. Для защиты от таких атак важно никогда не сообщать реквизиты карты третьим лицам, подключать двухэтапную аутентификацию и регулярно мониторить движения по счетам.

Он также обратил внимание, что при предложении оплатить через незнакомый терминал стоит выбрать альтернативный способ платежа или тщательно осмотреть устройство на предмет признаков вмешательства.