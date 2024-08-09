Аналитик: импортозамещение смартфонов – это вопрос нацбезопасности

В России продолжает развиваться импортозамещение смартфонов, операционных систем и компьютеров. Уже сегодня можно приобрести телефон с отечественной операционной системой «Аврора», сообщает «Общественная служба новостей» .

«Мы получаем полностью российскую операционную систему, ту же «Аврору», ставим ее на железо, зная, что она из себя представляет, и зная, как мы выстроили периметр защиты. Эта ОС не следит за пользователями, не отправляет данные на Запад, в Китай или куда-то еще. И в этом плане это защищенная, доверенная среда», - сказал журналистам ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Однако среди обычных потребителей отечественные гаджеты вызывают скептицизм: покупатели не верят, что они могут работать на равных с китайскими или корейскими моделями.

И в ближайшие годы они вряд ли войдут в массовых обиход, для начала ими должны начать повсеместно пользоваться представители государственного аппарата и правоохранительные органы, это займет минимум лет 10, заключается в статье.