Американский ветеран сдал военные секреты «украинке»

В США бывший подполковник Дэвид Слейтер приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за передачу секретной информации лицу, выдававшему себя за украинскую гражданку, сообщает РБК .

64-летний ветеран, прослуживший в армии США около 40 лет и имевший три командировки в Афганистан и две в Ирак, признал вину по обвинению в сговоре с целью раскрытия данных национальной обороны. Суд также назначил ему год ограничения свободы и штраф в 25 000 долларов.

По данным Courthouse News Service, Слейтер после ухода с военной службы работал гражданским сотрудником Стратегического командования ВВС США. С февраля по апрель 2022 года он передавал секретную информацию через онлайн-платформу и электронную почту собеседнику, обозначенному в деле как «Сообщник 1». Среди раскрытых сведений были данные о передвижениях представителей НАТО, военных целях и российском военном потенциале. В переписке собеседник благодарил Слейтера, называя его «любимым тайным информатором».

Адвокаты защиты указывали на смягчающие обстоятельства: отсутствие криминального прошлого, статус ветерана с посттравматическим стрессовым расстройством, проблемы со здоровьем и возможные когнитивные нарушения. Защита также утверждала, что Слейтер считал информацию общедоступной, а его действия были вызваны эмоциональным расстройством из-за конфликта на Украине. Однако суд отклонил ходатайство о сокращении срока, назначив минимальное наказание по федеральным нормам.