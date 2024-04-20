Американский сенат одобрил продление закона о слежке за иностранцами
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Сенат США поддержал представленный проект документа о реформировании и продлении действия раздела 702 федзакона о слежке, который позволяет вести электронное наблюдение за гражданами других стран за пределами Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Данную информацию предоставил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан. Срок действия данного разрешения подошел к концу 19 апреля.
В пресс-релизе Белого дома отмечается, что американский президент оперативно подпишет одобренный закон.
Статья 702 позволяет американским специалистам проводить слежку за отдельными иностранцами за пределами страны, чтобы получать разведданных, в том числе те, которые используются для борьбы с международным терроризмом и киберугрозами.
Данную статью не один раз критиковали за нарушения права на частную жизнь.