Американский сенат одобрил продление закона о слежке за иностранцами

Сенат США поддержал представленный проект документа о реформировании и продлении действия раздела 702 федзакона о слежке, который позволяет вести электронное наблюдение за гражданами других стран за пределами Штатов. Об этом сообщает РИА Новости .

Данную информацию предоставил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан. Срок действия данного разрешения подошел к концу 19 апреля.

В пресс-релизе Белого дома отмечается, что американский президент оперативно подпишет одобренный закон.

Статья 702 позволяет американским специалистам проводить слежку за отдельными иностранцами за пределами страны, чтобы получать разведданных, в том числе те, которые используются для борьбы с международным терроризмом и киберугрозами.

Данную статью не один раз критиковали за нарушения права на частную жизнь.