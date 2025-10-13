Американский музей случайно отправил «Варяга» на день рождения ВМС США

сегодня в 23:24

Американский музей поздравил флот США с российским крейсером на открытке

Национальный музей военно-морских сил США во Флориде опубликовал, а затем удалил необычную поздравительную открытку к 250-летию американского флота, сообщает РБК .

На изображении вместо американского корабля был размещен российский ракетный крейсер «Варяг».

Публикация с подписью «Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу» быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей.

На ошибку первым обратил внимание журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун, после чего музей оперативно удалил некорректный пост.

Инцидент произошел в день исторической даты — 13 октября 1775 года был основан Континентальный флот Объединенных колоний Северной Америки, ставший предшественником современных ВМС США.

Музей пока не прокомментировал причину досадной путаницы с военно-морской техникой.