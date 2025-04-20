Американский канал Fox News обозначил Киев частью России
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Американский телеканал Fox News в своем видео подписал Киев как часть России, сообщает kp.ru.
Ошибка была допущена при показе репортажа о пасхальной литургии. Видео из столицы Украины телеканал подписал: «Киев, Россия», хотя трансляция шла из Михайловского Златоверхого собора.
Также на ТВ в это же время показали, как проходят праздничные богослужения в РФ и Ватикане.
Пасху православные и католики в этом году отмечают в один день — 20 апреля.