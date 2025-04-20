Американский канал Fox News обозначил Киев частью России

Ошибка была допущена при показе репортажа о пасхальной литургии. Видео из столицы Украины телеканал подписал: «Киев, Россия», хотя трансляция шла из Михайловского Златоверхого собора.

Также на ТВ в это же время показали, как проходят праздничные богослужения в РФ и Ватикане.

Пасху православные и католики в этом году отмечают в один день — 20 апреля.