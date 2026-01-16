Американский истребитель подал сигнал бедствия и пропал с радаров

Утром в пятницу истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров возле побережья Японии, перед этим самолет подал сигнал бедствия, сообщает РИА Новости .

Это данные представлены на сервисе Flightradar24. По его информации, речь идет об истребителе типа Lockheed Martin F-35A Lightning II. Он прибыл с севера Японского моря, пролетел над сушей на восток к югу от Аомори, после чего отправился на северо-восток.

Примерно в 06:09 по московскому времени самолет пропал с радаров.

Также самолет подавал сигнал 7700 — это общий код для обозначения ЧС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.