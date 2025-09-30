Американский эксперт Шуцман высоко оценил российский мессенджер MAX
Бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер MAX и дал высокую оценку технологической стороне платформы, сообщают «Известия».
«MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы», — отметил он.
По его словам, небольшой размер мессенджера как «признак высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям».
енеральный директор VK Владимир Кириенко заявил, что число зарегистрированных пользователей мессенджера MAX превысило 35 млн человек. Их количество постоянно растет.
Отечественный мессенджер MAX задает новые стандарты в области пользовательского опыта благодаря своему продуманному интерфейсу и дизайну. Каждый элемент приложения создан с учетом удобства, что позволяет легко находить нужные функции и быстро взаимодействовать с другими пользователями.
