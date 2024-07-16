Американский авианосец «Теодор Рузвельт» прибыл в Аденский залив

Ударная группа во главе с американским авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», находившаяся в Красном море более 8 месяцев, вернулась на родину еще в июне. На смену ей в Аденский залив был отправлен «Теодор Рузвельт».

Такие перестановки американское командование осуществляет, ссылаясь на обеспечение безопасности на Ближнем Востоке. США считают, что таким образом они сдерживают агрессию и способствуют стабильному свободному движению торговли в регионе.

«Теодор Рузвельт» прибыл в район действий 5-го флота США в пятницу. По пути на Ближний Восток авианосец сопровождали силы ВВС США. Также он действовал совместно с ВМС Индии и ВВС Индии в Индийском океане.

«Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) считается одним из самых активно применяемых авианосцев в своем классе. Корабль принимал участие в операции «Буря в пустыне», в конфликте НАТО против Югославии, Иракской войне.