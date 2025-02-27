Американские ученые выяснили, что жара ускоряет старение пожилых людей

Исследователи из университета Южной Калифорнии выявили ускоренное старение пожилых людей при длительном нахождении на жаре. Работа была опубликована в научном журнале Science Advances (SciAdv), сообщает Газета.ru .

Хронологический возраст определяется датой рождения, а биологический — состоянием организма на клеточном и молекулярном уровне. Если же биологический возраст будет превышать хронологический, риск заболеваний и преждевременной смерти увеличится.

Проанализировав данные более 3600 участников проекта «Здоровье и выход на пенсию» в возрасте от 56 лет, ученые выяснили, как жара может повлиять на этот процесс. В течение шести лет изучались образцы крови для выявления эпигенетических изменений, а затем с помощью эпигенетических часов ученые оценили биологический возраст участников и сравнили с данными о температуре в городах проживания.

Согласно результатам, жители более жарких районов стареют на 14 месяцев быстрее, даже учитывая другие факторы жизни, например, социально-экономическое положение, образ жизни человека. Пожилые люди особенно уязвимы к жаре из-за сниженной способности организма к терморегуляции, а высокая влажность лишь усугубляет положение.

В результате исследователи предложили адаптировать городскую инфраструктуру к изменениям климата, создавая тенистые зоны, высаживая деревья и увеличивая площади зелени.