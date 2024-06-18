Американские ученые нашли зашифрованную информацию в черных дырах

Астрономы Университета Флориды сделали заявление, что в черных дырах хранится информация о черных дырах, с которыми с течением времени произошло их слияние, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал Astroparticle Physics, который опубликовал соответствующее исследование.

Ученые отметили, что у черных дых есть мало характеристик, благодаря которым их можно отличить друг от друга, но на некоторую информацию в прошлых исследованиях не обращали должного внимания.

Речь идет об угловом моменте (или «спине») и электрическом заряде, которые не так тщательно изучали. Астрономы предположили, что именно в угловом моменте и хранится зашифрованная информация об образовании черной дыры. Чтобы проверить теорию, они использовали математический метод, называемый байесовским выводом, когда результаты наблюдений используются для обновления вероятности, что гипотеза, предложенная ранее, верна.

В итоге им удалось вывести предполагаемый спин черной дыры, которая слилась с той, что подверглась изучению по новой гипотезе.