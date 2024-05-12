Американка столкнулась с горным львом во дворе своего дома

Американка столкнулась с горным львом на лужайке своего дома в Лос-Анджелесе. По ее словам, такие животные не являются обычным явлением в этом районе, сообщает РЕН ТВ.

По данным Daily Mail, женщина услышала, как на ее немецкие овчарки лаяли на заднем дворе. Она подумала, что туда пробрались белки, птицы или опоссумы. Американка испугалась, когда увидела пару «огромных лап» у себя на лужайке.

Когда жительница подняла голову вверх, она заметила, как лев рассматривает ее и собак. Животное сидело на дереве.

Жительница сразу вызвала спецслужбу. Специалисты предупредили всех соседей о возможной опасности, а затем занялись львом.