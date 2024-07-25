Американка наняла детектива для слежки за «изменщиком», но пожалела спустя годы
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Жительница США наняла частного детектива, чтобы следить за мужем, но спустя годы супруг узнал о таком поступке. По словам американки, устроить слежку ее сподвигла подруга после того, как ей изменил избранник, сообщает Infox.ru.
На публичном форуме Reddit американка решила поделиться своей историей двухлетней давности. После замужества женщина узнала, что ждет ребенка. В это же время ей стало известно о проблемах в отношениях ее ближайшей подруги, которая рассталась со своим женихом из-за его измены. Близкая настойчиво пыталась донести до автора поста, что она тоже может столкнуться с подобным.
Вынужденная переживать сильное эмоциональное напряжение из-за навязчивых мыслей, пользовательница решила обратиться к детективу, чтобы сыщик провел расследование о ее супруге. Не обнаружив улик, подтверждающих измену, частный детектив уверил женщину в верности мужа.
Это обстоятельство стало решающим моментом и привело к окончательному разрыву отношений с лучшей подругой и глубокому сожалению о своих действиях, призналась американка.
Не так давно муж включил старый телефон жены, чтобы найти в нем старые фотографии. В процессе поиска он наткнулся на контакт детектива, что заставило женщину во всем признаться своей второй половине.
«Я просила прощения перед ним и заверила, что он не совершил ничего плохого, это было результатом моей неуверенности в себе. Он не поднял голос и не обиделся. Я пыталась извиниться перед ним и поговорить с ним вчера вечером и сегодня утром, но он проигнорировал меня», — поделилась женщина.
Теперь женщина испытывает тревогу из-за ухудшения отношений с супругом: он стал избегать прикосновений и проявлений нежности, а после того, как она открылась ему, провел долгое время наедине с собой. Вернувшись, он заявил, что у него не было интима с другими.
В комментариях к ее посту на Reddit пользователи посоветовали дать мужу время, чтобы «остыть».