Американка наняла детектива для слежки за «изменщиком», но пожалела спустя годы

Жительница США наняла частного детектива, чтобы следить за мужем, но спустя годы супруг узнал о таком поступке. По словам американки, устроить слежку ее сподвигла подруга после того, как ей изменил избранник, сообщает Infox.ru .

На публичном форуме Reddit американка решила поделиться своей историей двухлетней давности. После замужества женщина узнала, что ждет ребенка. В это же время ей стало известно о проблемах в отношениях ее ближайшей подруги, которая рассталась со своим женихом из-за его измены. Близкая настойчиво пыталась донести до автора поста, что она тоже может столкнуться с подобным.

Вынужденная переживать сильное эмоциональное напряжение из-за навязчивых мыслей, пользовательница решила обратиться к детективу, чтобы сыщик провел расследование о ее супруге. Не обнаружив улик, подтверждающих измену, частный детектив уверил женщину в верности мужа.

Это обстоятельство стало решающим моментом и привело к окончательному разрыву отношений с лучшей подругой и глубокому сожалению о своих действиях, призналась американка.

Не так давно муж включил старый телефон жены, чтобы найти в нем старые фотографии. В процессе поиска он наткнулся на контакт детектива, что заставило женщину во всем признаться своей второй половине.

«Я просила прощения перед ним и заверила, что он не совершил ничего плохого, это было результатом моей неуверенности в себе. Он не поднял голос и не обиделся. Я пыталась извиниться перед ним и поговорить с ним вчера вечером и сегодня утром, но он проигнорировал меня», — поделилась женщина.

Теперь женщина испытывает тревогу из-за ухудшения отношений с супругом: он стал избегать прикосновений и проявлений нежности, а после того, как она открылась ему, провел долгое время наедине с собой. Вернувшись, он заявил, что у него не было интима с другими.

В комментариях к ее посту на Reddit пользователи посоветовали дать мужу время, чтобы «остыть».