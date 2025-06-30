Американец с пересаженным лицом рассказал о прогулке с умершей собакой в коме

Американский пациент, перенесший трансплантацию лица и рук, поделился историей о своем опыте в загробном мире и о прогулке с собакой во время комы. Об этом со ссылкой на издание People сообщает Общественное Телевидение России .

Джо Димео, которому пересадили лицо и обе кисти после тяжелой аварии, описал свои переживания, связанные с потусторонними видениями.

В 2018 году мужчина уснул за рулем, в результате чего его автомобиль сошел с трассы и загорелся. Димео не сумел самостоятельно выбраться из огня, получил тяжелые ожоги и провел три месяца в коме. Спустя два года ему провели операцию по пересадке лица и рук от 48-летнего донора.

Американец рассказал, что, находясь в больнице, даже в бессознательном состоянии слышал голоса окружающих. Процедуры смены повязок причиняли ему такую сильную боль, что она преследовала его даже во сне. В коме ему казалось, будто он выгуливает свою собаку, которая умерла задолго до аварии.

«Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь, просто я выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — предположил Димео.

Ранее другой случай околосмертного опыта описал бывший бодибилдер и блогер, переживший клиническую смерть. Он потерял сознание в туалете ресторана.

«Это было похоже на поход в кино, как будто смотришь настоящий фильм, где кто-то одет и выглядит как ты, но ты думаешь: „Это не я, потому что я вот здесь, в зале, смотрю этот фильм“, — вспоминал он.

В свою очередь, нейробиолог Кристофер Кох из Института Аллена в Сиэтле во время клинической смерти ощутил яркий свет, а также противоречивые чувства страха и восторга.