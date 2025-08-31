Американец инсценировал смерть для побега к любовнице

Житель США Райан Боргвардт организовал сложную инсценировку собственной гибели, чтобы сбежать к любовнице в Грузию, пишет kp.ru .

Как сообщают правоохранительные органы, мужчина тщательно подготовился к побегу: оформил новый паспорт, перевел деньги на зарубежный счет и даже прошел медицинское лечение для восстановления репродуктивной функции.

На месте предполагаемой гибели Боргвардта были обнаружены его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что изначально указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило, что исчезновение было тщательно спланированной мистификацией.

После разоблачения Боргвардт отправил из Грузии видео с извинениями перед женой и тремя детьми. По возвращении в США суд приговорил его к 89 дням лишения свободы за организацию ложного сообщения о происшествии и растрату средств на фиктивное расследование.