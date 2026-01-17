Амебы сожрали глаз: ночные линзы лишили зрения жительницу Новосибирска

В Новосибирске в результате неудачного использования ночных линз девушка потеряла глаз из-за развившейся инфекции. В настоящее время появились проблемы со вторым глазом, сообщает SHOT .

Девушка случайно поцарапала роговицу, когда надевала ночные линзы. Утром она обнаружила, что глаз покраснел и воспалился. Врач назначил лечение, но безрезультатно. Спустя некоторое время специалисты диагностировали инфекционный кератит, вызванный амебами, который представляет серьезную угрозу для зрения.

В процессе лечения у пациентки случились абсцесс и язва роговицы. Несмотря на проведение нескольких хирургических вмешательств, врачам не удалось сохранить глаз, его удалили. Девушке установили протез.

Однако позднее жительница Новосибирска рассказала о появлении осложнений на втором глазу: он воспалился и покраснел. На фоне заболевания и ослабленного иммунитета у пациентки также диагностировали диабет. Она продолжает лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.