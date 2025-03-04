Амбассадоры Профессионалитета из Сергиева Посада встретились с Героем РФ Тарелкиным

Евгений Тарелкин в составе международного экипажа провел на международной космической станции (МКС) целых 140 дней, наполненных работой и открытиями. Он рассказал студентам о научных экспериментах, которые проводились на орбите, о сложностях ремонта оборудования в условиях невесомости и о важности командной работы для успешного выполнения миссии.

Примечательно, что Евгений Игоревич — не только выдающийся космонавт, но и разносторонне развитая личность. Он имеет звание инструктора парашютно-десантной подготовки, а также квалификацию водолаза.

«Встреча с Евгением Тарелкиным стала не просто интересным мероприятием, но и мощным импульсом для развития студентов Сергиево-Посадского колледжа. Она расширила их кругозор, мотивировала на достижение новых высот в учебе и профессиональном развитии, а также показала, что мечты сбываются, если приложить усилия и верить в себя», — отметили в колледже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.