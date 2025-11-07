Самогонка вне закона: можно ли легализовать производство на дому

Получить лицензию на производство дистиллятов в России крайне сложно и дорого — процедура требует создания компании и инвестиций до 80 млн руб, сообщил РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

«Легализовать „домашнее самогоноварение“ пока нельзя, так как необходимо открывать ООО и проходить процедуру лицензирования. Процедура лицензирования в дистиллятах очень сложная, требует больших вложений. Уставный капитал ООО может доходить до 80 миллионов рублей, а еще — покупка дорогостоящего оборудования. Обычный самогонный аппарат не подойдет», — рассказал Терентьев.

Он добавил, что на сегодняшний момент ответственность есть только за незаконную продажу «домашнего» алкоголя.

«При этом нет ответственности за его приобретение, поэтому все риски на стороне продавца, но не покупателя. Несомненно, необходимо регулировать данную сферу оборота алкоголя, но пока непонятно, какими методами и способами», — заключил эксперт.