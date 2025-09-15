Алжир будет использовать российские цифровые технологии в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор провел встречу с представителями министерства окружающей среды и Национального агентства по утилизации отходов Алжира. Основной темой обсуждения стало внедрение цифровых решений в сфере обращения с ТКО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Алжирская сторона заинтересовалась российскими разработками, включая системы учета и контроля, 3D-модели полигонов, датчики на мусоровозах, мониторинг с помощью спутников и использование искусственного интеллекта для оптимизации логистики. Эти российские решения в сфере цифровизации переработки отходов уже показали свою эффективность на практике. Мы уверены, что их применение в Алжире поможет ускорить переход к более современной и экологичной системе», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Сегодня в Северной Африке накапливается все больше отходов: по прогнозам, к 2050 году их объем превысит 150 млн тонн в год. При этом большая часть отходов по-прежнему попадает на открытые свалки. Автоматизированные системы сбора и контроля помогут решить эту проблему и снизить нагрузку на окружающую среду.

По итогам встречи стороны договорились о подписании соглашения между РЭО и Национальным агентством по утилизации отходов Алжира о применении российских технологий для улучшения системы обращения с отходами.