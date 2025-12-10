Альтернативные платежи превысили 5 трлн рублей в 2025 году

Самую высокую динамику продемонстрировала оплата по биометрии. За год обороты по этому способу выросли в 7 раз — с 21 млрд рублей в 2024 году до 154 млрд рублей в 2025-м. Количество операций увеличилось в 6,7 раза — с 29 млн до 195 млн транзакций. Биометрию уже попробовали более 5,5 млн человек, из них 1,5 млн — активные клиенты, которые регулярно оплачивают покупки с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

Новый сервис «Вжух», запущенный в конце августа, для владельцев Iphone, стал одним из самых быстрорастущих сервисов Сбера. За короткий период им воспользовались 3,2 млн уникальных пользователей, которые совершили 40 млн транзакций общим оборотом 34 млрд рублей по картам Сбера. А в декабре Сберрасширил доступность сервиса и для владельцев Android-устройств.

Онлайн-оплата по «кнопке» без ввода данных карты — SberPay Ecom — стала повседневным инструментом для миллионов клиентов. Этим способом ежемесячно пользуются 34 млн человек, оборот превысил 2,7 трлн рублей за 2025 год. Клиенту достаточно один раз привязать карту, после чего покупки в интернете оплачиваются в пару кликов — безопасно и быстро.

С помощью MultiQR клиенты оплачивают товары и услуги по единому QR-коду на сумму 1,28 трлн рублей в год. Сервисом ежемесячно пользуются 14 млн клиентов Сбера и еще 9 млн пользователей банков-партнеров.

Сервис SberPay NFC, который позволяет оплачивать покупки смартфоном на Android в одно касание, стал еще одним массовым каналом альтернативных платежей. Им ежемесячно пользуются 5 млн клиентов, а совокупный оборот за 2025 год составил 1,2 трлн рублей. Клиенту не нужна физическая карта — достаточно смартфона с приложением SberPay.

«Альтернативные способы оплаты из экспериментальной опции превратились в полноценный массовый стандарт. Наши клиенты все чаще платят не картой, а лицом, смартфоном, QR-кодом или „вжухом“ — так, как им удобнее в конкретный момент. Оборот более 5 трлн рублей по таким платежам в 2025 году говорит о том, что российский рынок готов не просто к цифровизации, а к новому этапу — к умным, бесшовным и незаметным для пользователя финансовым технологиям. Наша задача — сделать так, чтобы оплата занимала секунды и вообще не отвлекала людей от их реальной жизни», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.