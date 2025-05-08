«Алроса» добыла крупнейший в истории России алмаз
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Компания «Алроса» добыла крупнейший в истории РФ алмаз ювелирного качества. Камень назван «80 лет Победы в Великой отечественной войне», сообщает пресс-служба фирмы.
Алмаз фантазийного янтарного цвета. Он весит 468,30 карат.
Размер алмаза — 56×54×22 миллиметра. Его удалось извлечь в Якутии.
«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России», — сказал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.