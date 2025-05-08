«Алроса» добыла крупнейший в истории России алмаз

сегодня в 12:59

Компания «Алроса» добыла крупнейший в истории РФ алмаз ювелирного качества. Камень назван «80 лет Победы в Великой отечественной войне», сообщает пресс-служба фирмы.

Алмаз фантазийного янтарного цвета. Он весит 468,30 карат.

Размер алмаза — 56×54×22 миллиметра. Его удалось извлечь в Якутии.

«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России», — сказал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.