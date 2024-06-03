Аллергикам рассказали, где в Москве им безопаснее всего находиться
Риелтор Сырцов назвал ЦАО самым безопасным районом Москвы для аллергиков
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что Центральный административный округ является самым безопасным районом Москвы для аллергиков. По словам эксперта, в центре города находится 20% от всех зеленых насаждений, сообщает Газета.ru.
Сырцов отметил, что второе безопасное для аллергиков место — Северный округ, где в основном преобладают дубы. Пыльца дуба крупнее, чем березы, и частицы растения редко попадают в дыхательные пути.
Тройку лидеров, по словам Сырцова, замыкает Западный административный округ. Там во флоре преобладают лиственницы, ели и ивы.
Кроме того, на западе Москвы в последнее время значительно улучшилась транспортная обстановка, добавил эксперт.