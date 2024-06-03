Аллергикам рассказали, где в Москве им безопаснее всего находиться

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Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что Центральный административный округ является самым безопасным районом Москвы для аллергиков. По словам эксперта, в центре города находится 20% от всех зеленых насаждений, сообщает Газета.ru .

Сырцов отметил, что второе безопасное для аллергиков место — Северный округ, где в основном преобладают дубы. Пыльца дуба крупнее, чем березы, и частицы растения редко попадают в дыхательные пути.

Тройку лидеров, по словам Сырцова, замыкает Западный административный округ. Там во флоре преобладают лиственницы, ели и ивы.

Кроме того, на западе Москвы в последнее время значительно улучшилась транспортная обстановка, добавил эксперт.