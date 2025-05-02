Аллею подозрительной формы просят демонтировать в подмосковной Электростали
Жители Электростали просят демонтировать новую аллею фаллической формы
Фото - © Telegram-канал Mash
Жители подмосковной Электростали просят демонтировать новую аллею, выполненную в странной форме, похожей на мужской половой орган, сообщает Mash.
На опубликованном кадре видно, как рабочие проводят благоустройство новой аллеи во дворе. При этом с высоты заметно, что новая аллея приняла странную форму довольно подозрительных очертаний.
Необычную форму, которая смутила местных жителей, двор приобрел после работ по благоустройству. При этом коммунальщики утверждают, что аллея выполнена в форме молота.
При этом в администрации Электростали отметили, что в ходе работ по благоустройству двора пытались сохранить зеленые насаждения, а необычная форма аллеи является случайностью.