Аллею подозрительной формы просят демонтировать в подмосковной Электростали

На опубликованном кадре видно, как рабочие проводят благоустройство новой аллеи во дворе. При этом с высоты заметно, что новая аллея приняла странную форму довольно подозрительных очертаний.

Необычную форму, которая смутила местных жителей, двор приобрел после работ по благоустройству. При этом коммунальщики утверждают, что аллея выполнена в форме молота.

При этом в администрации Электростали отметили, что в ходе работ по благоустройству двора пытались сохранить зеленые насаждения, а необычная форма аллеи является случайностью.