Аллею Героев в округе Шатура приведут в порядок до 9 мая

В сквере «Олимпийский» округа Шатура приступили к ремонту мемориального комплекса Аллея Героев. Рабочие уже отбили старую тротуарную плитку. Теперь на ее месте появится новая, сообщается на сайте администрации горокруга.

Затем проведут покраску обелисков, на которых изображены земляки, получившие звание Герой Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны.

Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта памятников и мемориальных комплексов за счет средств местного бюджета. Аллею Героев приведут в порядок до 9 мая.

Зенитная пушка, стоявшая на вооружении 242-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, в годы войны охранявшего небо над Шатурой, была капитально отремонтирована в 2021 году. Тогда ее отмыли от многочисленных слоев краски, под которыми обнаружили год изготовления орудия — 1943. Затем пушку прогрунтовали и покрасили заново. Также в 2021 году постамент зенитки облицевали гранитной плиткой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.