Алла Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд» с просьбой любить ее сильнее

Певица Алла Пугачева в день рождения своего внука Никиты Преснякова опубликовала новую композицию под названием «Ложный стыд».

Также на YouTube появился и клип. Изначально премьера была запланирована на 11 мая, однако релиз был сдвинут по неизвестной причине.

Песня посвящена романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным. Лирическая героиня Примадонны просит своего избранника не забывать ее и любить сильнее.

Предыдущая песня Пугачевой «Жизнь слишком хороша» вышла в ее юбилей, 15 апреля.