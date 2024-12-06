Алиса Лобанова вручила награду женщинам-ученым на форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

Почетные награды в рамках форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» получили молодые специалисты, реализовавшие значимые проекты в сфере медицины. Организаторами форума выступили Минздрав России, Международный фонд развития биомедицинских технологий им В.П. Филатова, АО «Экспоцентр». Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Фонда президентских грантов и Минобрнауки России, сообщили организаторы.

4 декабря 2024 года в рамках традиционной Недели российского здравоохранения в ЦВК «Экспоцентр» прошел IV научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», который объединил молодых ученых и экспертов, лидеров мнений и представителей органов власти в области медицины для обсуждения и решения вопросов современного здравоохранения.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова Екатерина Диброва и другие.

Одним из ключевых мероприятий форума стало оглашение результатов Конкурса «Всероссийская научная школа „МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ“», который вошел в план мероприятий по реализации Национальной стратегии в интересах женщин в 2023–2026 гг. К участию в конкурсе были приглашены молодые ученые: студенты, аспиранты, ординаторы, врачи, научные сотрудники и специалисты, не достигшие возраста 35 лет.

При поддержке Совета Евразийского Женского Форума в рамках конкурса была объявлена специальная номинация: «Женщина-ученый в медицине».

Вручить награду пригласили телеведущую, основателя отечественного бренда спортивной одежды NEVA Алису Лобанову, которая уделяет большое внимание благотворительной деятельности. За помощь медикам во время пандемии была награждена Президентом России Владимиром Путиным медалью «Доброе сердце» и грамотой «За бескорыстный вклад в организацию акции общественной взаимопомощи „#МыВместе“.

«Уже четвертый год форум „МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ“ дает хорошую возможность молодежи продемонстрировать свои инновационные разработки и пообщаться с экспертами. Отдельное спасибо президенту Международного фонда развития биомедицинских технологий имени Филатова Екатерине Дибровой за организацию такого значимого и важного события для медицины в нашей стране. Наша компания поддерживает проекты, направленные на здоровье нации, и, конечно, поддержка молодых ученых имеет для нас колоссальное значение. При этом, важно понимать, что именно женское сообщество вносит особо ценный вклад в развитие науки. Сегодня я вручаю награды победителям: члену Научного общества молодых ученых и студентов Дарье Давыдовой и врачу-офтальмологу Новосибирского филиала НМИЦ „Микрохирургия глаза“ им. акад. С. Н. Федорова Кристине Краснер. Мы знаем, что от нового талантливого поколения зависит здоровье всех россиян. В свою очередь, будем и дальше способствовать поддержке молодых ученых», — отметила Алиса Лобанова.