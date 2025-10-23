Алименты на кота: как в России решается раздел пушистых при разводе

Юрист Алла Быстрова заявила, что в России, как и Турции, можно взыскать алименты с бывшего супруга на кошку или собаку, сообщает «Вечерняя Москва» .

При этом, согласно статье 137 ГК РФ, домашние животные считаются движимым имуществом и подлежат разделу при разводе.

«Например, в решении по делу № 2-1073/2025 судья Одинцовского городского суда отметил, что расходы на содержание животного могут быть компенсированы, если питомец был приобретен в браке, остался у одного из супругов, а второй уклоняется от участия в расходах. Суд взыскал с бывшего мужа 30% расходов на содержание собаки — около 4000 рублей в месяц», — сказала эксперт.

По ее словам, эти расходы, однако, не считаются алиментами. Согласно текущему законодательству Российской Федерации, а именно Семейному кодексу, выплата алиментов на содержание общего питомца после расторжения брака между супругами не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что в Турции мужчину обязали выплачивать бывшей жене в течение 10 лет алименты на содержание двух котов.

