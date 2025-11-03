Алиев: возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать местных

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сказал, что возвращение азербайджанцев в современную Армению не должно вызывать страх у ее народа и государства. Приезжие не заражены болезнью сепаратизма, сообщает РИА Новости .

По словам Алиева, азербайджанцы, наоборот, всегда вносили вклад в государственность тех стран, куда приезжали. Политик добавил, что приезжие не будут создавать проблемы для стран и других народов.

«Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — рассказал политик на собрании в честь 80-летия Национальной академии наук страны.

В 2024 году Алиев говорил, что азербайджанцы, которые до этого жили в Армении, со временем вернутся в свои родные края на современную территорию государства. Для этого нужна только политическая воля Еревана.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию. Она шла примерно сутки.

По ее итогам Алиев сказал, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. Власти непризнанной республики заявили, что она самораспустится с 1 января 2024 года.

С 24 сентября 2023-го и до конца месяца из Карабаха в Армению уехали около 100 тыс. жителей.

