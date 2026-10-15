Алена Водонаева пошутила о маме, которая позаимствовала ее любимый костюм
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Телеведущая Алена Водонаева рассказала в личном блоге, что ее мама Лариса позаимствовала один из любимых нарядов дочери. Историю она сопроводила фотографией, сообщает «Царьград».
На снимке 65-летняя Лариса Водонаева позирует в бежевом трикотажном костюме с пухом на рукавах. Телеведущая отметила, что у них с матерью практически одинаковое телосложение.
«Мама у меня отжала костюм», — пошутила Водонаева.
Алена и раньше говорила, что восхищается матерью и считает ее образцом женственности и элегантности. По словам телеведущей, Лариса тщательно следит за внешностью и поддерживает хорошую физическую форму.
Ранее СМИ сообщали, что Водонаева владеет двумя квартирами в Москве и апартаментами у Черного моря.
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