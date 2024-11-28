Глава Клина стала спикером XXVI Всемирного Русского Народного Собора

Собор в эти дни в России по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, являющегося Главой Собора, посвящен теме: «Русский мир: внешние и внутренние вызовы». О том, какие вызовы стоят перед Россией сегодня рассуждали спикеры Совета.

О том, как Россия справлялась с вызовами в своей истории, какие человеческие светильники освещали путь страны в годы лихолетья, какие примеры служения своему народу и стране являют святые подвижники Великая княгиня Елисавета Федоровна и ее супруг великий князь Сергей Романов рассуждала председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук Анна Громова.

«Великая княгиня Елисавета Федоровна — она была консолидатором, она была организатором дела благотворительности и милосердного служения. Она задавала тот камертон и тональность, которой старались соответствовать все. Это очень важно. И сегодня на Всемирном Русском Народном соборе охвачены многие темы, привлечены самые яркие спикеры, знатоки вопросов, сегодня говорят лучшие, самые сведущие, самые компетентные, сегодня говорят пассионарии — те люди, вокруг которых мы можем сплотиться», — сказала Анна Громова.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская в рамках секции «Благотворительность» рассказала о гуманитарной помощи, которую самые активные и неравнодушные клинчане оказывают новым территориям России, нашим соотечественникам Курского приграничья и Белгородчины, а также нашим военнослужащим, стоящим на защите Родины.

«Мы — Вместе! Это девиз нашей работы и он совершенно неслучайный. Мы — вместе с нашими ребятами на ЛБС, мы — вместе организуем работу службы тыла, мы — вместе помогаем решать вопросы матерей, жен, детей, оставшихся здесь в Клину НЕ наедине со всеми возникающими вопросами. Мы — вместе плетем сети и делаем окопные свечи. Мы — вместе! И рассказывать о нашей работе нужно и важно, чтобы как можно большее число клинчан консолидировались вокруг этой работы, этого служения нашей Родине во имя Нашей Победы», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

28 ноября Всемирный Русский Народный Собор продолжит свою работу. Пленарное заседание ВРНС пройдет под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.