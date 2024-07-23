Алена Новожилова из Павловского Посада победила в конкурсе «Большая перемена»

Алена Новожилова — активиста Движения Первых из Павловского Посада и ученица школы № 10. Став победителем конкурса «Большая перемена», она в начале сентября отправится в путешествие мечты по специальному маршруту «Москва — Владивосток» с обучающей программой и остановками во всех значимых городах России.

«Большая перемена» — самый масштабный детский проект, к которому присоединяется все больше целеустремлённых и талантливых ребят со всей России!

«Алена большая молодец! Гордимся, что Первые из Павлово-Посадского округа продолжают из года в год покорять эту вершину. Надеемся, что среди участников из Павловского Посада будет всё больше и больше победителей!» — отметило руководство Движения Первых в Павловском Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.