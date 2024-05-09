Алексей Ересько и Михаил Хайкин возложили цветы у обелиска «Славы» в Домодедове

В День Победы заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Васильевич Ересько и министр благоустройства региона Михаил Хайкин возложили цветы у обелиска «Славы», отдав дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«От имени Министерства благоустройства Московской области и от себя лично поздравляю вас со священным для нашей страны праздником — Днем Победы! В этом году исполняется 79 лет с тех пор, как Советский Союз одержал победу и освободил весь мир от фашизма. 9 Мая — наш общий праздник. В этот праздничный день желаю всем жителям Московской области мира, добра и благополучия!», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Затем, заместитель министра Минстроя РФ Алексей Ересько и министр благоустройства Михаил Хайкин посетили парк «Городской лес» и парк «Взлёт», которые были благоустроены в Домодедово в последние годы.

В 2021 году завершились все работы по благоустройству парка «Городской лес» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Территорию начали благоустраивать парк в 2020 году. Сделали пешеходные дорожки из песчано-гравийного покрытия, установили входную группу, ограждение, большой детский игровой комплекс, появилось освещение и установили камеры видеонаблюдения. В рамках второй очереди в 2021 году в парке выполнено устройство 86 опор освещения, общая протяженность линий освещения составляет более 3000 метров, а также установлена система видеонаблюдения.

Парк «Взлет» был благоустроен в 2023 году. На его территории создали новую дорожно-тропиночную сеть, площадки для тихого отдыха и наблюдения за природой. Зону у пруда привели в порядок, теперь там благоустроенный пляж. Установили амфитеатр, перголу и навес с качелями. Оборудованы спортивная и детская площадки. По всей территории разместили скамьи и урны, навигационные указатели. Для безопасности гостей парк оборудован современным уличным освещением и камерами видеонаблюдения. На территории установлены четыре туалетных модуля. Благодаря оборудованной рядом автомобильной парковке, парк стал доступней для жителей соседних районов.

Комплексное благоустройство затронуло и территорию спортивного клуба «Авиатор». Там обновили стадион и организовали дополнительные площадки для занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.