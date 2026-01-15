Алексей Павлов посетил Реутовский пожарно-спасательный гарнизон и вручил награды сотрудникам

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов 15 января посетил Реутовский пожарно-спасательный гарнизон, где проверил оснащенность подразделения, осмотрел музейно-выставочный центр и вручил награды отличившимся сотрудникам, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Алексей Павлов, начальник Главного управления МЧС России по Московской области, 15 января с рабочим визитом посетил специализированную пожарно-спасательную часть в Реутове. Он проверил укомплектованность подразделения, ознакомился с новейшей техникой и оборудованием для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров.

В ходе визита Павлов осмотрел музейно-выставочный центр, где размещено более 5 000 экспонатов, а также административные и служебные помещения гарнизона. Руководителю ведомства доложили о порядке организации службы и оснащенности подразделений. Он пообщался с личным составом и поздравил сотрудников с Новым годом, Рождеством и 35-летием МЧС России.

За высокие показатели в служебной деятельности 10 сотрудников были отмечены наградами. Вручены медали «За содружество во имя спасения», «XXX лет МЧС России», нагрудные знаки «За заслуги», а также благодарственные письма. Особо отличившиеся сотрудники получили профессиональный набор инструментов для ремонта техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.