Александр Ворошило из Одинцовского округа получил «Золотую маску»

Премия стала признанием многолетнего служения Александра Ворошило отечественной культуре и его вклада в развитие театрального искусства.

«Трудно поверить, прошло 48 лет с того дня, когда мне выпала честь стать первым исполнителем Чичикова на оперной сцене. Огромные труд и талант таких великих людей, как Борис Покровский, Родион Щедрин, Юрий Темирканов, Валерий Левенталь и многих других, сделали этот спектакль бессмертным. В минувшем году я консультировал Валерия Гергиева, который дал вторую жизнь „Мертвым душам“ на сцене Мариинского театра. Спасибо фестивалю „Золотая маска“ за то, что не угасает память об этой опере и ее создателях», — сказал Александр Ворошило.

Александр Степанович Ворошило — певец, педагог, народный артист РФ, один из ведущих баритонов Большого театра в 70–90-х годах XX века. Он стал первым исполнителем партии Чичикова в опере Родиона Щедрина «Мертвые души». В 1998–2002 годах занимал пост исполнительного директора Большого театра, с 2003 года ведет класс сольного пения в Московской консерватории и является генеральным директором концертного зала «Барвиха Luxury Village».

Артист также активно занимается общественной деятельностью. В 2017 году указом президента Российской Федерации он награжден орденом Дружбы за благотворительную работу. Более 15 лет Ворошило входит в состав общественного совета при управлении МВД России по Одинцовскому округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.