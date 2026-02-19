Александр Векслер рассказал о планах по улучшению комфорта в Петербурге

Глава администрации Центрального района Александр Векслер сообщил о планах по благоустройству, ремонту школ и поликлиник, а также оценил зимнюю уборку территории. Работы ведутся в соответствии с приоритетами развития города до 2030 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Александр Векслер заявил, что приоритетом работы администрации остается комфорт жителей. Район координирует деятельность служб и развивает диалог с горожанами через центр «Открытый район», соцсети и личные приемы. Примером такого взаимодействия стало благоустройство пространства на углу улиц Маяковского и Некрасова.

Зимой в уборке задействовано более 150 единиц техники и около 900 дворников, из них 380 сотрудников работают во дворах. Ежедневно на линии выходят 68 механизаторов. По словам главы района, работа продолжается в постоянном режиме.

Весной планируется обновить территорию у Смольного собора, скверы имени Федора Пироцкого и в Басковом переулке, а также начать работы на Невском проспекте. В 2025 году уже благоустроены сквер Соловьева-Седого, сквер Галины Старовойтовой и Джазовый сквер.

В планах — ремонт трех спортивных площадок и около десяти дворовых. В 2026 году начнется ремонт гимназии №166 и школы №181, продолжается обновление поликлиник №37 и №38, где откроется центр лучевой диагностики с МРТ и КТ. В Таврическом саду отремонтирован спортивный павильон, готовится проект нового отделения центра спорта.

